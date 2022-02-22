Курс американской валюты значительно "просел" относительно доллара США

То, что в банке-регуляторе, на среду, 23-е февраля, зафиксировали официальный курс гривны на отметке в 28,98 гривны/доллар США, то есть американская валюта удорожала на почти на 0,5 гривны, если сравнивать с предыдущей банковской сессией, следует из данных, опубликованных Национальным банком Украины.

В частности, официальный курс национальной валюты касательно доллара США, установили на нижеуказанном уровне: 28,9877 гривны/единица(дороже на 0,5031 гривны). Еще днем ранее, 22-го февраля за доллар США предлагали около 28,48 гривны.

То есть, можно сделать выводы официальный курс "американца", относительно гривны, снова достиг очередного максимума, если не учитывать конец текущего января - на тот момент за доллар США давали 28,9879 гривны.

Курс доллара на межбанковском валютном рынке, по состоянию на 10 часов утра 22-го февраля, по сравнению с минувшим днем, подрос на 0,46 гривны, до 29,07 гривны/единица в продаже, а в покупке - до 29,05 гривны/единица.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, как подорожал доллар США в Украине, после признания Россией ЛНР/ДНР.

Также ранее мы информировали о том, что всего за 200 долларов, преступники сожгли дорогостоящее авто одессита.

А до этого наш портал сообщали о том, что прямо у обменника, киевлянина ограбили на 700 тысяч гривен.