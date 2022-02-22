На фоне эскалации ситуации на Донбассе и нестабильной обстановки в Украине курс доллара продолжает расти, а о возможности его снижения в ближайшее время речи пока не идет.

Об этом свидетельствуют официальные цифры, представленные Нацбанком Украины. Так, во вторник, 22 февраля. Курс доллара вырос на 14 копеек, достигнув отметки в 28,48 гривен за доллар.

Официальный курс евро также подорожал. Он вырос на 9 копеек и достиг 32,28 гривен за евро.

Стоит отметить, что официальный курс доллара в Украине растет уже третий день подряд. Он подскочил на фоне стягивания войск России к границам Украины и последовавших сообщений о возможном нападении. Новый скачок произошел после того, как 21 февраля Россия признала территории ОРДЛО «независимыми республиками».

На межбанке рост курса доллара также ускорился. Так, 21 февраля курс американской валюты в продаже вырос на 18 копеек и достиг 28,61 гривен за доллар. Курс в покупке составил 28,59 гривен.

В свою очередь, курс евро в продаже подскочил на 16 копеек – до 32,42 гривен.

При этом эксперты не ожидают, что в ближайшее время доллар в Украине может начать дешеветь. По прогнозам, курс американской валюты на межбанке через неделю может достичь 28,7 гривен, а стоимость наличного доллара в банках составит 28,6-28,8 гривен.

Стоит отметить, что после решения Владимира Путина о признании независимости ОРДЛО рубль также сильно пострадал. Российская валюта официально стала самой нестабильной в мире, выйдя на первое место по волатильности. Курс доллара в РФ достиг отметки в 79,62 рубля.

Напомним, доллар не прекращает рост, психологическая отметка пройдена.

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