Зима неожиданно напомнит о себе, атаковав западные регионы – в Украину вернется мокрый снег, а температура сильно опустится, окончательно испортив настроение.

Как передает Politeka.net, после непродолжительного периода потепления в Украину снова ворвется зима. Западные регионы атакует мокрый снег и похолодание. При этом на Востоке все еще будет по-весеннему теплая погода.

В восточных регионах днем будет 7-10 градусов, а ночью похолодает до 3-5 градусов. Будет облачно, но осадков не предвидится. В центральных областях будет 4-6 днем, а ночью похолодает до -1..1. В южных регионах будет теплее всего. Днем столбики термометра прогреются до 8-10 градусов, а ночью будет 2-4 градуса.

В западных областях будет холоднее всего. Днем там будет 4-6 градусов, а ночью температура опустится до -1..1 градусов. В среду в западных областях будет дождь с мокрым снегом.

Отметим, что уже в четверг в Украину вернется солнечная погода, но температура будет держаться в районе 4-7 градусов.

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