Как передает Politeka.net, после непродолжительного периода потепления в Украину снова ворвется зима. Западные регионы атакует мокрый снег и похолодание. При этом на Востоке все еще будет по-весеннему теплая погода.
В восточных регионах днем будет 7-10 градусов, а ночью похолодает до 3-5 градусов. Будет облачно, но осадков не предвидится. В центральных областях будет 4-6 днем, а ночью похолодает до -1..1. В южных регионах будет теплее всего. Днем столбики термометра прогреются до 8-10 градусов, а ночью будет 2-4 градуса.
В западных областях будет холоднее всего. Днем там будет 4-6 градусов, а ночью температура опустится до -1..1 градусов. В среду в западных областях будет дождь с мокрым снегом.
Галкин засветил их с Пугачевой детей в гостях у звезды «Москва слезам не верит»: «Лизавета такая смешнючая!»
Выстрел из гранатомета прогремел в центральном районе Киева: появились кадры с места взрыва
Звезда "Мастер Шеф. Битва сезонов" выдала причину конфликта с молодым соперником: "С первого дня не давал покоя"
"Выстрел попал в самое сердце": жена продюсера Квартал 95 рассказала детали трагедии в центре Киева
"Если такая умная, то лечи сама!": молодого украинца не стало в реанимации, родственники обвинили врачей
Отметим, что уже в четверг в Украину вернется солнечная погода, но температура будет держаться в районе 4-7 градусов.
Напомним, что погода в украинской столице резко изменится, чего ждать: прогноз на неделю.
Как сообщала Politeka, синоптики предупредили о смене погоды: «третий уровень опасности».
Также Politeka писала, в украинской столице небо окрасилось в красные цвета: кадры необычного явления.