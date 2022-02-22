У вівторок, 22 лютого, температура повітря вдень прогріється від +6 до +13 градусів, повідомляє Укргідрометцентр.
На півночі, в центрі і на Сході країни очікується до +11 градусів вдень. У південних регіонах буде на два градуси тепліше-до +13.
На Заході (у Чернівецькій та Хмельницькій областях) прогнозують до + 9 градусів вдень.
Згідно з прогнозом, вдень 22 лютого дощі пройдуть в західних і південних областях України.
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У Карпатах зберігається значна сніголавинна небезпека. Рятувальники рекомендують утриматися від походів у високогір'ї східної частини Закарпатської та в гори Івано-Франківської областей. Там оголошено третій рівень небезпеки.
Також повідомляється, що вдень у західних областях місцями пориви вітру до 15-20 м/с.
У Києві 22 лютого температура вночі буде + 2... +4, а вдень +9 ... +11 градусів. Вітер західний 5-10 м / с.вночі пройде дощ, а вдень очікується мінлива хмарність без опадів.
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