Синоптики повідомили свіжий прогноз погоди на вівторок, 22 лютого, і попередили, де чекати небезпеки.

У вівторок, 22 лютого, температура повітря вдень прогріється від +6 до +13 градусів, повідомляє Укргідрометцентр.

На півночі, в центрі і на Сході країни очікується до +11 градусів вдень. У південних регіонах буде на два градуси тепліше-до +13.

На Заході (у Чернівецькій та Хмельницькій областях) прогнозують до + 9 градусів вдень.

Згідно з прогнозом, вдень 22 лютого дощі пройдуть в західних і південних областях України.

У Карпатах зберігається значна сніголавинна небезпека. Рятувальники рекомендують утриматися від походів у високогір'ї східної частини Закарпатської та в гори Івано-Франківської областей. Там оголошено третій рівень небезпеки.

Також повідомляється, що вдень у західних областях місцями пориви вітру до 15-20 м/с.

У Києві 22 лютого температура вночі буде + 2... +4, а вдень +9 ... +11 градусів. Вітер західний 5-10 м / с.вночі пройде дощ, а вдень очікується мінлива хмарність без опадів.

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