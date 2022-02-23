Валерий Николаев, исполнивший главную роль в популярном в "нулевых" сериале "День рождения Буржуя", сейчас может быть опасен для окружающих - полагают его коллеги.

56-летний Николаев неделю назад загремел в психбольницу после того, как попал в спецприемник из-за вождения в нетрезвом виде и обвинил сокамерника в нападении. Врачи якобы диагностировали у актера биполярное расстройство, говорится в программе "Звезды сошлись".

Жена Николаева Эльмира Земскова сообщила, что муж пробудет в больнице еще около двух недель. Состояние артиста пока трудно обсуждать. Примечательно, что у пары всего несколько месяцев назад родился ребенок.

Коллега Николаева, актриса Татьяна Васильева рассказала о его поведении на съемках. По ее словам, тот мог себе позволить прийти на репетицию, сложить ноги на стол и уснуть.

"Эльмира Земскова не знала, с кем связалась?, - Васильева обратилась к жене Николаева. - Кто перед ней? Да еще и родила ему. Извиняюсь, конечно... Он сильно пьющий".

Пользователи комментируют ситуацию:

"Если ты не можешь вынести бремя славы и ломаешься под этой ответственностью, то тебе там делать нечего"; "Как так можно опуститься?"; "Жаль, а такой был красавчик"; "Просто очередной алкаш..."; "Лучше бы о нем не вспоминали, неприятно даже видеть его"; "Зазвездился. Из посредственного актера сделали звезду"; "Если не пахло и приходил и засыпал, а не наркота ли это?!"

Напомним, "К Ефремову метит": известного российского актера Николаева из СИЗО забрали в психбольницу

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