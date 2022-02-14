Российский актер Валерий Николаев, которого все помнят по главной роли в телефильме "День рождения Буржуя", снова оказался в эпицентре громкого скандала.

Так, 56-летний Николаев был помещен на 15 суток в спецприемник в Москве за езду в пьяном виде, пишут "Известия". В изоляторе с ним случилась беда. Актера якобы облил кипятком другой арестант.

По утверждениям самого Николаева, из-за того, что на него вылили поллитра кипятка, у него повреждено 40% тела.

Актер намерен судиться с обидчиком и уже установил сумму компенсации - 20 миллионов рублей, десять из которых пойдут якобы на операцию по пересадке кожи, а другая половина должна возместиь причиненный моральный ущерб.

При этом Телеграм-канал 112 передает, что врачи диагностировали у Николаева биполярное расстройство. Актер, якобы начал вести себя неадекватно в спецприемнике, заявив, что сокамерник облил его кипятком, но медики повреждений на его теле не обнаружили.

Добавим, в 2016 году Николаев уже попадался пьяным за рулем, когда сбил женщину-пешехода в Москве. Последняя тогда попала в больницу.

Пользователи обсуждают событие:

"Буржуй уже не тот"; "Совсем мужик с катушек слетел. Синька - зло"; "Какой ужас"; "К Ефремову метит"; "Как же наш кинематограф без этого гиганта? Пропадёт наверное"; "Ну наверное ему просто скучно… иначе какой смысл самому себе создавать проблемы . Богема. Тут сарказм )"; "Люди, это карма. Как это сбил женщину на пешеходном переходе и на следующий день снова был за рулём?"; "20 лямов с зека))) он не артист, а комик!"; "А прав лишить не хотели? Сколько раз он уже пьяный садился за руль. Сколько можно-то... Или ГИБДД ждёт пока он смертельное ДТП устроит?"

Напомним, пьяный прокурор влетел в остановку в Кривом Роге

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