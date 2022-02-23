С 24-го февраля, в нашей стране произойдут не слишком небольшие изменения в метеоусловиях
О том, где в Украине выпадут незначительные осадки, а также в каких регионах все еще сохранится теплая и сухая погода, на своем аккаунте в социальной сети Facebook, детально рассказала популярнейший блогер и синоптик,
Несмотря на то, что в эту среду атмосферные массы пока удерживаются над Украиной, и дождями с мокрым снегом накрыло западные регионы, и обычные дожди, в основном идут над Запорожьем, Донецкой областью, Крымским полуостровом и Луганской областью, уже с завтрашнего дня все немного изменится.
Облачность, которая наблюдается на западе нашей страны сейчас, без всякого следа растворится в более чистом небе, начиная с 24-го февраля, и только ближайшей ночью, возможно выпадение остатков осадков.
То есть, восточный фронт неспешно и постепенно покинет территорию Украины, но ночью, и утром четверга, скромные осадки вероятны в Запорожской области, в Крыму, и в южной части Донбасса. Таким образом, в светлые часы суток, по всей Украине - без осадков.
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Средние температурные показатели в течение 24-го февраля ожидаются в диапазоне от + 3 до + 7 градусов по Цельсию, в южных областях теплее: от + 5 до + 10 градусов по Цельсию. Впрочем, к ночи отметки на термометрах все же покажут "минусы".
В столице Украины, 24-го февраля, никаких существенных осадков и облачность. В ночь перед четвергом - 0...- 2 градуса по Цельсию, а с приходом дня - от + 4 до + 5 градусов по Цельсию.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, почему в Одесской области может быть опасно на дорогах сегодня, 23-го февраля.
Также ранее мы информировали о том, что в Одессе пока остаются довольно весенние погодные условия.
А до этого наш портал сообщали о том, где в эту среду, 23-го февраля, в Украине будет самая некомфортная погода.