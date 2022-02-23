За один лишь вчерашний день фонд получил от неравнодушных украинцев 20,5 миллионов гривен. Эта сумма больше, чем полученные средства за весь прошлый год.

Полностью вакцинированные украинцы могут получить тысячу гривен за вакцинацию. Теперь вакцинированные украинцы, получившие тысячу гривен от правительства, могут потратить ее на поддержку украинской армии. Об этом сообщает благотворительная организация "Вернись живым".

В частности, теперь на сайте ветеранского бизнеса каждый вакцинированный гражданин может купить сертификат у "Издательства Марка Мельника" на сумму Covid-помощи от государства. Впоследствии издательство переводит эту сумму фонду "Вернись живым" на приобретение мобильных комплексов наблюдения.

Также деньги от "єПідтримка" можно направить в медицинское подразделение "Госпитальери" или подарить книги защитникам на передовой.

За один лишь вчерашний день фонд получил от неравнодушных украинцев 20,5 миллионов гривен. Эта сумма больше, чем полученные средства за весь прошлый год.

"Призываем вас продолжать инвестировать "ковідну тисячу" в самое важное — собственную безопасность и сохранение жизней украинских воинов", - говорится в сообщении с призывом помочь украинским воинам.

Напомним, новые выплаты на карантине, теперь больше украинцев могут рассчитывать на деньги.

Как сообщала Politeka, появились подробности выплаты по тысяче гривен украинцам, которые прошли полный курс вакцинацию от коронавируса.

Также Politeka писала, что новая схема мошенничества появилась после того, как украинцам пообещали выплатить 1000 гривен за вакцинацию.