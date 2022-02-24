Как пишет Politeka.net, после начала военных действий в 5 утра украинцы массово начали снимать деньги в банкоматах. На официальном сайте НБУ сообщили, что банковская система продолжает работать, только поставлены ограничения на снятия наличных.
Монобанк уже объявил своим клиентам, что операции в счет кредитных средств приостановлены. По словам очевидцев, в некоторых городах отключены банкоматы "Приватбанка".
Правление НБУ уже обратилось к украинцам, рассказав об ограничениях:
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"Обращение Правления Национального банка Украины во главе с Главой НБУ Кириллом Шевченко.
Банковская система продолжает работать. Мы принимаем меры по сохранению стабильности и максимальному обеспечению деятельности Вооруженных Сил Украины и работы объектов критической инфраструктуры.
Национальный банк оперативно принял Постановление, которым предусмотрено:
1. Банки продолжают работу с учетом ограничений, определенных настоящим Постановлением.
2. Ограничить снятие наличных со счета клиента в объеме 100 000 грн в день (не считая выплаты заработной платы и социальных выплат), кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (задач), Правительства и отдельных разрешений Национального банка без начисления и снятие комиссий.
3. Осуществлять безналичные расчеты без ограничений.
4. Запретить выдачу наличных денежных средств со счетов клиентов в иностранной валюте, кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий), Правительства и отдельных разрешений Национального банка.
5. Платежи Правительства осуществлять без ограничений в соответствии с законодательством об особом периоде".