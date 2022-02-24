Украинцы массово бросились снимать наличные деньги в связи с объявленной войной Украине Владимиром Путиным.

Как пишет Politeka.net, после начала военных действий в 5 утра украинцы массово начали снимать деньги в банкоматах. На официальном сайте НБУ сообщили, что банковская система продолжает работать, только поставлены ограничения на снятия наличных.

Монобанк уже объявил своим клиентам, что операции в счет кредитных средств приостановлены. По словам очевидцев, в некоторых городах отключены банкоматы "Приватбанка".

Правление НБУ уже обратилось к украинцам, рассказав об ограничениях:

"Обращение Правления Национального банка Украины во главе с Главой НБУ Кириллом Шевченко.

Банковская система продолжает работать. Мы принимаем меры по сохранению стабильности и максимальному обеспечению деятельности Вооруженных Сил Украины и работы объектов критической инфраструктуры.

Национальный банк оперативно принял Постановление, которым предусмотрено:

1. Банки продолжают работу с учетом ограничений, определенных настоящим Постановлением.

2. Ограничить снятие наличных со счета клиента в объеме 100 000 грн в день (не считая выплаты заработной платы и социальных выплат), кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (задач), Правительства и отдельных разрешений Национального банка без начисления и снятие комиссий.

3. Осуществлять безналичные расчеты без ограничений.

4. Запретить выдачу наличных денежных средств со счетов клиентов в иностранной валюте, кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий), Правительства и отдельных разрешений Национального банка.

5. Платежи Правительства осуществлять без ограничений в соответствии с законодательством об особом периоде".



