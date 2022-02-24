В некоторых украинских городах прозвучали сирены из-за нападении России. Спасатели в ГСЧС объяснили украинцам, что делать, если вы услышали сирену "Внимание всем" в своем доме.
Если вы услышали сирену в своем доме - это значит предупреждение об опасности.
Людям стоит включить все, радиоприемники, телевизоры и открыть государственные интернет-каналы связи для того, чтобы слушать распоряжения и указания органов исполнительной власти и местных отделов по вопросам гражданской защиты.
Если вы услышали сирены сообщите о полученной информации соседям.
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Не забудьте приготовить индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи, а если их нет, то изготовить их из доступных материалов (повседневная одежда, обувь, ватно-марлевые повязки, пленка и т.п.).
Обязательно подготовте медицинскую аптечку, документы, средства связи, личной гигиены, запас пищи. Провести нужно также противопожарные профилактические мероприятия (перекрыть газ, отключить электроснабжение и т.п.);
Закрыйте все окна и форточки, уплотнить их по возможности. Уточните место ближайшего укрытия (подвальное помещение, метрополитен, паркинг), где можно скрыться.
Напомним, авиаудар по военной части Киева: есть погибший и раненые, кадры с места.
Как сообщала Politeka, Украина несет первые потери после атаки России: есть раненные и погибшие.
Также Politeka писала, о ситуации на западе Украины: Россия атаковала аэропорт Луцка, во Львове слышны сирены.