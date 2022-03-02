Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко призвал российских футболистов объединиться и выступить против решения Владимира Путина начать войну в Украине.

Об этом сам Ярмоленко заявил в своем обращение в социальной сети Instagram.

Капитан сборной Украины также прошелся по молчаливой позиции российских игроков.

"Я родился в Питере, но вырос в Украине, и считаю себя украинцем на 100%. У меня есть вопрос к игрокам сборной России. Ребята, почему вы сидите, как обоср**ные и ничего не говорите? У нас в стране убивают наших жен, детей, матерей, но вы ничего не говорите. Что вам будет, если вы просто объединитесь и покажете людям, что происходит у вас в стране? Многих из вас я знаю, и вы все мне говорили, что так быть недолжно, ваш президент делает неправильно. Ребята, вы имеете влияние на людей. Покажите это. Я знаю, что некоторые из вас любят показывать яйца на камеру, но пришло время показать яйца в реальной жизни", – сказал Ярмоленко.

Напомним, Ярмоленко решился на благородный поступок ради детей.

Как сообщала Politeka, Вест Хэм готов расстаться с Ярмоленко.

Также Politeka писала, агент Ярмоленко пролил свет на будущее украинца.