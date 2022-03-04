Важно в этой ситуации не поддаваться панике и пытаться выбраться так, чтобы не усугубить ситуацию.

В условиях постоянных военных действий и обстрелов жилых кварталов есть риск оказаться под завалами дома. Поэтому каждый украинец должен знать, что делать в таком случае и как спасти себя.

Инструкцию подготовила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Существует два сценария: когда вы можете сообщить о вашем местоположении и когда вас никто не слышит.

Для начала следует попытаться связаться со спасателями или находящимися снаружи людьми. Попробуйте докричаться до них или позвонить по телефону и сообщить, где вы находитесь. Дальше нужно успокоиться и ждать, пока разберут завалы.

Если вас никто не слышит, то для начала попытайтесь высвободить руки и ноги. Для этого осмотрите все вокруг и оцените ситуацию. Проверьте, что ваши движения не смогут нанести еще большего вреда и спровоцировать повторный обвал. После этого осторожно разберите, что получается. Если вы не можете этого сделать или не уверены в своих силах, лучше зовите на помощь.

Если у вас нет возможности связаться со спасателями по телефону, пробуйте другие способы: стучите по батареям, трубам, кричите. Если вас и дальше не слышат, пробуйте осторожно разбирать завал вокруг.

Освободившись, внимательно осмотрите себя на наличие травм. При необходимости и возможности окажите первую медицинскую помощь. Важно при ожидании спасателей защитить себя от переохлаждения.

Напомним, если исчезнет мобильная связь: чем пользоваться населению и что делать в первую очередь.

Как сообщала Politeka, полиция просит сообщать о подозрительных людях.

Также Politeka писала, прозвучала сирена: спасатели рассказали украинцам, как действовать в чрезвычайной ситуации.