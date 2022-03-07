Как пишет Politeka.net, директор Соломенского рынка Киева Иван Лесной сообщил об организации для людей, которые эвакуируются из Киева. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Ранее на рынке решили создать центр быстрого реагирования на нужды защиты страны для помощи армии, тероборони, и тд, занялись еще и эвакуацией женщин и детей.

« Друзья, мы не останавливаемся и продолжаем делать все возможное для вашей безопасности и нашей общей победы. Теперь мы эвакуируем женщин и детей! Поэтому сегодня с Соломенского рынка совместными силами с Георгий Зантарая, Андрей Андреев, друзей и волонтеров отправили более 70 жителей Киева до западной границы Украины!

Только за один день наша команда нашла 3 буса для эвакуации (за что благодарны неравнодушным людям, что нам их любезно предоставили в бесплатное пользование), а также водителей на них! Лишь за несколько часов, благодаря вашим репостам, мы полностью укомплектовали свободные места», - говорится в сообщении.

Финансовая помощь искренне приветствуется: 4731219618130987 Лесной Иван Сергеевич

Телефон 24/7: 0632794105

По набору «свободных рук» на рынок (волонтеров): 0 (66) 537 32 44 Владимир

Напомним, в Киеве на базе Соломенского рынка организовали приготовление выпечки и другой еды для украинских воинов

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