Також завдяки нашим друзям тепер є два мікроавтобуси, які вже курсують по місту, розвозячи гарячі обіди і сухпайки.

Як пише Politeka.net, нещодавно директор Солом'янського ринку Києва Іван Лісовий розповів, що на ринку вирішили створити центр швидкого реагування на потреби захисту країни для допомоги армії, тероборони, і тд.

А сьогодні, п'ятого березня, він повідомив приємну новину - ще одна людина відгукнулася на наше прохання організувати на базі Солом'янського ринку приготування випічки та іншої їжі для воїнів, тероборони, поліції і жителів.

"Знайомтеся Володимир. Він майстер своєї справи і з радістю відгукнувся на наше прохання. Тепер є потреба в борошні, дріжджах і яйцях. Дякуємо компанії Pizza'day за те, що люб'язно дозволили нам користуватися їх обладнанням!

Також завдяки нашим друзям тепер є два мікроавтобуси, які вже курсують по місту, розвозячи гарячі обіди і сухпайки! (За гарячі обіди велике спасибі ресторанам, які Безкоштовно їх надають).

Волонтери, які допомагають все організовувати - ви нереальні!!! З таким настроєм і віддачею нас точно не перемогти!

Кожен з вас, де б не знаходився, може допомогти. Тому залишаю номер своєї картки:

4731219618130987, Лісовий Іван Сергійович. Телефон 24/7: 0632794105

PS. За всі витрачені кошти відзвітуємо, збираємо на особливе для наших захисників😉» - пише директор Солом'янського ринку.

Ми також писали, Україна буде достроково виплачувати пенсії в березні 2022 року.

«У цьому місяці ми виплачуємо пенсії достроково", - сказав глава Мінфіну.

Глава Мінфіну запевнив, що фінансова система хоч і з урахуванням воєнного стану, але функціонує, як у довоєнний час. Тим більше, що перевиконання доходів бюджету за лютий становить 24 млрд гривень, і Україна отримує фінансову допомогу від вітчизняних банків, країн Заходу і міжнародних фінансових організацій.