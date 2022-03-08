Креатив украинцев не имеет границ. На открытках находят отображение даже новости последних дней.

В этом году 8 марта сильно отличается от предыдущих. Многие украинские женщины не то, что останутся без тюльпанов - они проведут день прячась от снарядов российских оккупантов.

Однако, в это непростое время, появились нетипичные открытки в честь праздника. Подборку открыток опубликовали на телеграмм-канале Киев Оперативный.

Коллекцию поздравительных открыток для женщин подготовило и издание "Новое Время".

"С такими защитниками права девушек точно не пострадают", - отмечают в издании.

Напомним, если исчезнет мобильная связь: чем пользоваться населению и что делать в первую очередь.

Как сообщала Politeka, полиция просит сообщать о подозрительных людях.

Также Politeka писала, прозвучала сирена: спасатели рассказали украинцам, как действовать в чрезвычайной ситуации.