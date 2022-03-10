Российская армия изменила свои планы после того, как не смогла захватить Украину за 2-3 дня, как планировала сначала. Об этом заявил Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире украинских телеканалов.

"Мы на сегодня имеем четкое понимание, какие планы сейчас есть у врага. Они несколько изменились с начала войны, которую они желали сделать за 2-3 дня и пройти маршем по Крещатику. Этого никогда не будет. Более того, у них сейчас другая тактика. У них сменилось руководство, было снято порядка восьми генералов со своих должностей, из-за того, что те не выполнили своих задач. Зато назначены новые. Мы четко понимаем, что сейчас происходит в рф. Более того, могу сказать, что они в отчаянии», - сказал Данилов.

Также Секретарь СНБО Украины сообщил интересную информацию от разведки США.

«Вчера Комитет Конгресса США заслушал свои подразделения, которые занимаются разведкой, и они все в прогнозах сказали, что победа будет за нами. Будет ли это сложно? Да, это будет сложно, не надо недооценивать врага. Мы его, извиняюсь, лупим по всем направлениям, но он, как саранча - ползет, ползет, ползет... Но я точно знаю, что мы выстоим, потому что это - наша земля», - сказал Данилов.

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