Оперативну інформацію щодо російсього вторгненя станом на 06.00 10 березня повідомили на офіційній сторінці Генштабу ЗСУ в Facebook.

"Розпочато п’ятнадцяту добу героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Сили оборони України продовжують стримувати наступ ЗС РФ у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційних районах. Захищають українські міста Харків та Охтирку. Основні зусилля зосереджуються на недопущенні просування противника в південно-східному напрямку. Триває кругова оборона міста Маріуполя.

Разом з тим продовжується прикриття державного кордону з Республікою Білорусь.

На Сіверщині, українські захисники утримують оборону міста Чернігова. Вживаються заходи щодо стримування просування ворога в напрямку Києва.

Угруповання сил і засобів оборони міста Києва перебуває в постійній готовності до відбиття наступу противника, наносить вогневе ураження наступальним угрупованням окупантів та утримує визначені оборонні рубежі.

На південному напрямку здійснюється стримування противника у напрямках на міста Кривий Ріг, Миколаїв, Вознесенськ та населений пункт Нововоронцовка (Херсонської області).

На інших напрямках угруповання військ проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони.

Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України відбивають ракетно-бомбові удари та знищують засоби повітряного нападу противника, здійснюють протиповітряне прикриття важливих об’єктів України та угруповань військ.

Протягом останніх двох діб винищувальна авіація та підрозділи зенітних ракетних військ знищили чотири штурмовика Су-25 та два вертольоти противника.

Противник знизив темпи наступу, його особовий склад деморалізований. Значно збільшилась кількість випадків дезертирства та мародерства.

Віримо в Збройні Сили та інших українських захисників!

Слава Україні!"

Нагадаємо, російські окупанти після значних втрат готують нову провокацію: попередження від Генштабу ЗСУ.

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