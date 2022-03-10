Два родных брата с Винниччины погибли от рук российских оккупантов, защищая свою страну

О том, что командир 9-го батальона "Винницкие скифы", Сергей Котенко, погиб в минувшую среду, 9-го марта, мешая "российской орде" захватить Украину, на своей странице в соцсети Facebook, сообщает сын патриота, Ростислав Котенко, тоже являющийся военнослужащим.

Узнав о трагической новости, сын погибшего написал, как его отец любил не только свою семью, но и всю Украину:

Напомним - до 2014-го года, Сергей Котенко возглавлял Гайсинскую райгосадминистрацию в Винницкой области, но, в итоге, вынужден был отказаться от своей должности, чтобы вернуться на военную службу, и защищать целостность и зависимость Украины.

Самое печальное, что смерть Сергея далеко не единичная потеря этой семьи: 7-го марта, в боях под Николаевом, погиб и его родной брат, Александр, который тоже участвовал в АТО/ООС, в составе батальона "Айдар".

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что мужчина потерял всю семью после бомбежки под Киевом - остался только кот.

Также ранее мы информировали о том, что враг от бессилия бомбит мирные дома Харькова и области.

А до этого наш портал сообщали о том, что Арестович рассказал, почему у врага не выйдет захватить Киев.