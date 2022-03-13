Обстрел Львовщины

Утром в воскресенье, 13 марта, оккупанты осуществили авиаудар по международному центру миротворчества и безопасности, который расположен на Яворовщине во Львовской области.

Информацию о ракетном обстреле сообщила Львовская областная военная администрация. По предварительным данным, враг выпустил 8 ракет. Сейчас устанавливается информация о пострадавших и разрушениях. Взрывы были такой силы, что их было слышно во Львове.

Также, обстреляли Яворовский полигон в Старичах за 25 км от украинско-польской границы и примерно в 30 км от Львова.

Взрывы в Ивано-Франковской области

Городской голова Руслан Марцинкив подтвердил информацию о взрывах, предварительно отметив, что стреляли по аэропорту. Сейчас жителей просят не распространять информацию об обстрелах.

По информации представителя Академии Сухопутных войск ВСУ Антона Мироновича, ракетный удар осуществили по одной из воинских частей, сообщает Общественное. По предварительным данным, погибших нет, уточняют информацию о травмированных и раненых. Представитель добавил, что»определенную роль сыграло ПВО".

Русские обстреляли Попасну запрещенными фосфорными боеприпасами

Оккупанты бьют по Попасной (Луганская область) фосфорными боеприпасами. Об этом сообщил заместитель главы патрульной полиции Алексей Белошицкий в FB.

"Попасная. Применение фосфорных боеприпасов. Сокрушительная, разрушающая, уродливая сила".

Такие боеприпасы содержат ядовитый белый фосфор. Это могут быть авиабомбы, артиллерийские снаряды, ракеты, мины, ручные гранаты. Женевская конвенция запрещает использование боеприпасов с белым фосфором.

В Эрбиле, столице Иракского Курдистана, в районе консульства США упали ракеты

Об этом сообщают источники Al Arabiya, Reuters со ссылкой на свой источник - официального представителя США на условиях анонимности - и министра здравоохранения регионального правительства Курдистана Самана Барзанджи, Daily Mail со ссылкой на губернатора Эрбиля Омеда Хошнава, Jerusalem Post, который цитирует Иракское информационное агентство INA

NOW - Multiple long-range ballistic missiles fired at US consulate in Erbil, Iraq, Sky News Arabia reports.pic.twitter.com/N5VlVlkIJl — Disclose.tv (@disclosetv) March 12, 2022

По меньшей мере 14 ракет было выпущено в районе генконсульства США в городе Эрбиль, сообщил курдский телеканал «Рудау». Самолеты ВВС США были подняты в воздух, возможен ответный удар по Тегерану. Президент Джо Байден должен обратиться к нации уже в ближайшее время. Ракеты упали на окраинах здания генконсульства и деревни Меле Омер. После обстрела самолеты США совершили контрольные облеты своей территории.

#BREAKING

The moment of missile attack on US consulate in #Erbil pic.twitter.com/5u7tpsCaWy — Bashar Azeez (@bashargwani) March 12, 2022

Саман Барзанджи сообщил, что "после взрывов в Эрбиле жертв и пострадавших нет".