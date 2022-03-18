В больнице скончался один из ведущих артистов балета Национальной оперы Украины Артем Дацишин

Сообщается, что Артем получил ранение во время обстрелов Киева 26 февраля. О трагедии рассказала коллега Дацишина Татьяна Боровик на своей странице в Facebook.

«Друзья, сообщаю всем, кто знал Артема Дацишина, Доцика, что 26 февраля он попал под обстрел рашистов, был тяжело ранен, скончался в больнице. Прощай дорогой мой человек! Не могу выразить свою сердечную боль, переполняющую меня! Светлая память тебе!...», - написала Татьяна.

Прощание с известным артистом состоится 18 марта. Его похоронят на Байковом кладбище.

43-летний Артем Дацишин родился в Херсоне. Исполнил главные партии в звездных спектаклях — «Лебедином озере», «Щелкунчике», «Спящей красавице» П. Чайковского, «Жизель» А. Адана, «Баядерке» Л. Минкуса, «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева.

Напомним, ранее стало известно, во время ракетных обстрелов жилого дома в Киеве погибла заслуженная артистка Украины Оксана Швец. Ей было 67 лет.

«Непоправимое горе в семье Молодого театра. Светлая память талантливой актрисе! Нет прощения врагу, пришедшему на нашу землю», – сообщалось на странице Молодого театра в Facebook.