Она была выпускницей театральной студии при театре имени Ивана Франко, а также театрального факультета Киевского государственного института театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого.

Как передает Politeka.net, сегодня 17-го марта стало известно о трагичной гибели известной актрисы, новость об этом опечалила коллег звезды. Актриса Оксана Швец погибла во время ракетного обстрела.

Сегодня стало известно, что во время ракетных обстрелов жилого дома в Киеве погибла заслуженная артистка Украины Оксана Швец. Ей было 67 лет.

«Непоправимое горе в семье молодого театра. Светлая память талантливой актрисе! Нет прощения врагу, пришедшему на нашу землю» – сказано в посте Молодого театра в Facebook.

Напомним, Оксана Швец родилась 10 февраля 1955 года. Она была выпускницей театральной студии при театре имени Ивана Франко, а также театрального факультета Киевского государственного института театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого.

Также артистка снималась в полнометражных фильмах: "Завтра будет завтра", "Тайна "Святого Патрика", сериалах "Дом с лилиями", "Возвращение Мухтара" и т.д.

Ранее, 10-го марта, стало известно о гибели знаменитого российского певца. Скончался солист «Отпетых мошенников» Вячеслав Зиннуров ( Том Хаос).

Также СМИ сообщают, что в этот день, десятого марта, у певца должны были пройти съемки, однако с 12 часов он перестал выходить на связь. Тревогу забила супруга экс-участника коллектива Гарика Богомазова Виктория.

Тело музыканта было найдено в квартире, в Подмосковье. Причина смерти Зиннурова пока неизвестна.