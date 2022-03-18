Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, пишет Politeka.net со ссылкой на телеграм-канал министерства.

Как сообщается, выплата социальных пособий в большинстве регионов происходила раньше определенных дат. Если в обычном режиме выплаты осуществлялись 7-10 числа каждого месяца, то за март этого года выплату начато с 3 марта.

Однако, в отдельных городах и районах в связи с проведением активных боевых действий органы соцзащиты не имели возможности работать, проводить начисление и выплату пособий. Для людей из этих регионов был запущен специальный механизм выплат с центрального уровня.

"В рамках этого механизма Минсоцполитики перечислило средства Ощадбанку, а Ощадбанк перечислил их непосредственно людям. Там образом, по состоянию на сегодня каждый может получить свою выплату", - заявила Лазебная.

Через специальный механизм люди получат выплаты в отдельных городах и районах следующих областей:

• Донецкая область: Волновахский, Мариупольский районы и город Мариуполь;

• Запорожская область: Васильевский, Пологовский и Бердянский районы;

* Луганская область: все города и районы;

• Херсонская область (Генический и Херсонский в пределах бывшего Олешковское района, города Новая Каховка и Голая Пристань);

• Сумская область Ахтырский район в границах бывшего Тростянецкого района;

• Харьковская область: Изюмский, Харьковский район города Изюм, Купянск, Мерефа и большинство районов города Харьков;

• Черниговская область: часть Новгород-Северского района и Деснянский район в городе Чернигов.

* Киевская область: Вышгородский район в пределах бывшего Иванковского района.

Напоминается, что в рамках специального механизма выплату денежных пособий, льгот и жилищных субсидий людям из указанных городов и районов будет осуществлять АО “Ощадбанк” следующим образом:

• Тем гражданам, которые получали выплаты через банки, АО “Ощадбанк” перечислит средства на их банковские счета.

• Тем гражданам, которые получали выплаты через Укрпочту, АО “Ощадбанк” осуществит денежный перевод через международную платежную систему “MY TRANSFER”.

Таким образом, людям из указанных районов, которые получали выплаты на банковские карты, никуда дополнительно обращаться не нужно. Они получат в ближайшие дни положенные им социальные пособия, льготы и субсидии на свои банковские карты.

Тем людям из указанных районов, которые получали выплаты через Укрпочту, необходимо обратиться с паспортом и справкой с номером РНОКНП (индивидуальным налоговым номером) в любое отделение Ощадбанка на территории Украины в течение 60 дней.

Специальный механизм денежных пособий, льгот и жилищных субсидий на период введения военного положения в отдельных города и районах, где ведутся активные боевые действия, закреплен постановлением Кабинета Министров Украины от 7 марта 2022 г. № 215.