На Винничине наши ПВО успешно перехватили несколько ракет, запущенных "орками"
О том, что силами противовоздушной обороны, сегодня, 18-го марта, в небе над Винницкой областью было сбито 3 вражеские ракеты, и по этой причине, никто из мирных жителей, к счастью, не пострадал, на своей странице в социальной сети Facebook, информирует глава Винницкой ОВА,
По словам Борзова, украинские расчеты ПВО закрывают небо на Винничине собственными силами, и на данный момент никто не пострадал.
Также, глава Винницкой ОВА объяснил, как наша страна выявляет потенциальные угрозы с воздуха, включая время, необходимое на их обнаружение, которое длится перед запуском сирены, а также почему этот раздражающий звук часто не слышен перед самым ударом.
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"ВС ВСУ фиксируют маршрут, которым следуют ракеты - примерно ее курс из точки А в точку Б, и предполагают, что в процессе она может изменять свой курс как вправо, так и влево, или вообще пропадать с радаров.
Например, так было с ракетами, которые летели в Винницу - она шла по Днестру, а в Могилеве-Подольском резко повернула направо на саму Винницу.
Поэтому, если ракета летит из акватории Черного моря в Винницу, тревога сначала объявляется в Одессе, за ней включается Николаев, Умань, Тульчин, Немиров и Винница. За Винницей может быть Житомир и Луцк...",- рассказал обо всех нюансах Борзов.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что еще один бомбардировщик РФ сбит под Киевом.
Также ранее мы информировали о том, что ПВО ВСУ сбила несколько крылатых ракет над Днепром.
А до этого наш портал сообщали о том, что ракета оккупантов сбита над Одессой.