Россия распространяет фейковую карту продвижения оккупантов по территории Украины. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

"На вымышленном рисунке кремлевские медиа обозначили почти половину площади нашей страны как оккупированную или заблокированную российскими убийцами", - говорится в сообщении.

На самом же деле, оперативная ситуация российского вторжения по состоянию на 06: 00 18 марта, по информации Минобороны Украины, такова

Украинские военные сбили 2 самолета, 3 вертолета, 3 БПЛА и 4 крылатые ракеты врага.

В течение суток ВСУ уничтожили российского генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева и несколько колонн техники оккупантов в Николаевской и Сумской области, потери врага пока уточняются.

В Гомеле из-за круглосуточного лечения раненых оккупантов все плановые операции белорусских граждан либо отменены, либо перенесены на неопределенный срок.

Враг продолжает нести существенные потери. Так, по новым данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 19.03 ориентировочно личного состава - около 14400 человек, танков - 466, боевых бронированных машин ‒ 1470, артиллерийских систем – 213, РСЗО - 72, средства ПВО - 44, самолет – 95, вертолетов – 115, БПЛА оперативно-тактического уровня - 17.

Напомним, войска РФ ударили по вузам и соседним домам, кадры: есть жертвы

Как сообщала Politeka, ВСУ уничтожили российского генерала, самолеты и колонны техники: новые данные Генштаба

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