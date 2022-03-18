Збройні сили України завдали нового удару по окупантах. Відповідні кадри опублікувала прес-служба Генерально штабу ЗСУ.

«Бойова робота Десантно-штурмових військ ЗС України. Ворожа техніка знищена разом з особовим складом!🔥Слава Україні!» - йдеться в повідомленні.

Фото опубліковано на сторінці Генштабу в Facebook.

Зазначимо, за даними Генштабу ЗСУ, від початку війни станом на 18 березня загальні бойові втрати російських загарбників становлять 14200 живої сили, 450 танків, 1 448 бойових броньованих машин, 93 літаки, 112 гелікоптерів.

Зазначимо, за даними експертів міжнародної розслідувальної групи Oryx, майже половина танків, втрачених російською армією в Україні, не знищені, а дісталися Збройним Силам України в якості трофея.

Розслідувачі дійшли висновку, що після успішного відбиття російських атак українські військові поповнили арсенал не тільки старими радянськими танками, а й отримали в якості трофея основні бойові танки РФ — т-90.

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