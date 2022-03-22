Российские оккупанты совершают новые зверства в Украине, тем временем в ЕС готовят меры по сдерживанию агрессора.

ЕС решился на важный шаг, чтобы противостоять Путину

Европейский союз впервые в своей истории одобрил оборонную стратегию. Программа называется "стратегический компас".

"Стратегический компас" дает Евросоюзу амбициозный план действий по укреплению политики безопасности и обороны ЕС до 2030 года, сообщается на сайте Европейского совета.

Среди прочего программа предусматривает создание возможности для быстрого развертывания до 5 тысяч военнослужащих для разных типов кризисов; повышение мобильности военных; разработку Космической стратегии ЕС для безопасности и обороны; создание политики киберзащите ЕС для лучшей подготовки к кибератак и реагирования на них; разработка инструментов для выявления и реагирования на широкий спектр гибридных угроз; расширение возможностей анализа разведывательных данных; усиление сотрудничества со стратегическими партнерами, такими как НАТО, ООН и региональными партнерами и прочее.

В Краматорске российские оккупанты использовали запрещенные фосфорные боеприпасы

Об этом в Facebook рассказал первый заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий.

"Очередное применение фосфорных боеприпасов в Краматорске. Запреты и конвенции — то для цивилизованного мира. А орки пришли "асвабаждать". И "асвабаждать" они умеют только так. Но вы будете пылать, как пылает этот фосфор", — отметил Белошицкий и опубликовал видео в подтверждение использования Россией запрещенного вооружения.

Россияне открыли огонь по детской больнице в Северодонецке

Российские войска открыли огонь по детской больнице в Северодонецке. Об этом в Телеграмме сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"В результате произошло возгорание крыши. К счастью, всех маленьких пациентов, их матерей и персонал удалось вовремя эвакуировать. Не понимаю, как может подняться рука целить в детей? Как эти подонки собираются с этим жить? Нет им прощения!",- написал глава области.

В пределах зоны отчуждения ЧАЭС зафиксировано 7 очагов возгорания

Информация получена со спутников Sentinel-2 Европейского космического агентства. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Вероятно, возгорание произошло в результате вооруженной агрессии России, а именно попадания снаряда или умышленного поджога. Максимально допустимыми возгораниями в пределах зоны отчуждения являются пожары площадью 0,05-0,2 кв. км. Но зафиксированные спутниками возгорания по площади превышают эти показатели в десятки раз.

С точки зрения уровня радиации, который контролируется автоматизированной системой в 39 пунктах, особую опасность представляют пожары в радиусе 10 км от ЧАЭС. Точное их количество не сообщается.