Європейський союз вперше у своїй історії схвалив оборонну стратегію. Програма називається "стратегічний компас", повідомив Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс.

"Європейський Союз щойно затвердив стратегічний компас, він дає необхідний набір інструментів для того, щоб ЄС разом з НАТО став реальним гравцем в геополітичній обороні і безпеці. Це тільки початок шляху. Багато чого буде залежати від того, наскільки успішно ми підтримаємо Україну проти російської агресії", - йдеться в повідомленні.

European Union just approved Strategic compass, it gives necessary toolbox for EU to become a real geopolitical defense and security player together with NATO. It’s only beginning of the journey. Much will depend on how successfully we support Ukraine against Russia’s aggression — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 21, 2022

Раніше Рінкевічс висловився за те, щоб в майбутньому міжнародний трибунал з військових злочинів Росії проводився в Маріуполі або Харкові, які зазнали особливо жорстоких руйнувань.

Також міністр запропонував використовувати всі заморожені за кордоном активи РФ на післявоєнне відновлення України.

All frozen Russian assets both government and individuals must be used for the postwar reconstruction of #Ukraine — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 21, 2022

"Стратегічний компас" дає Євросоюзу амбітний план дій щодо зміцнення політики безпеки та оборони ЄС до 2030 року, повідомляється на сайті Європейської ради.

Програма надає спільну оцінку стратегічного середовища, у якому діє ЄС, а також загроз і викликів, із якими стикається союз.

"Документ містить конкретні та практичні пропозиції з дуже точним графіком виконання, щоб покращити здатність ЄС рішуче діяти під час криз та захищати свою безпеку та своїх громадян. Компас охоплює всі аспекти політики безпеки та оборони та структурований навколо чотирьох стовпів: діяти, інвестувати, партнер і безпечний", - йдеться в повідомленні.

Серед іншого програма передбачає створення можливості для швидкого розгортання до 5 тисяч військовослужбовців для різних типів криз; підвищення мобільності військових; розробку Космічної стратегії ЄС для безпеки та оборони; створення політики кіберзахисту ЄС для кращої підготовки до кібератак і реагування на них; розробка інструментів для виявлення та реагування на широкий спектр гібридних загроз; розширення можливостей аналізу розвідувальних даних; посилення співпраці зі стратегічними партнерами, такими як НАТО, ООН та регіональними партнерами та інше.

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