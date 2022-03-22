Такие заявление, как пишет Politeka.net, Сокуров сделал на YouTube-канале "Ещенепознер".

"То что сейчас происходит, это нисколько не менее тяжелое и губительное событие, чем то, что произошло в 1917 году в России. Тогда поделили мир и вот сейчас происходит то, что не поддается даже никакому формулированию... Вообще всегда плохо, когда нельзя отступить. Сделать несколько шагов назад, посидеть, подумать, сказать: "Боже, как же мы ошибались. Простите нас. Мы по-другому пойдем". Нельзя так. То, что сейчас происходит – это необратимость. Она столь же радикальная, как и деление мира на две неравных. Не на две половины конечно. Все же режим коммунистический распространялся на большую часть населения мира, но удар по культуре, по традициям был нанесен очень серьезный", – заявил Сокуров.

Режиссер признался, что никогда не мог себе даже представить того, что сейчас происходит в России.

«…Что государство может допустить переход через границы всякой корректности, всякого уважения к народу, всякого уважения к противнику. Чтобы такое количество злобы исходило от государственного телевидения. Не просто пропаганды, а настоящей злобы. Я никогда не видел такого. У вас нет никакого права останавливать развитие в этой стране и накидывать удавку на шеи молодых людей. У вас нет этого права", – сказал режиссер.

Сокуров допускает, что Путину грозит свержение, а России придется начинать свое существование как державы с самого начала.

"Я предполагаю, что нас ожидает через месяц-два. Я не буду говорить, потому что сказанное может осуществиться, а у несказанного есть возможность и не быть. Но пока мы идем теми же темпами, как шли, когда произошел революционный переворот в России и свержение монархического режима... Это выход в нулевую точку. Это плохо для всех нас", – поделился своими размышлениями Сокуров.

Напомним, ранее член команды Алексея Навального Георгий Албуров сообщил, что Путин сменил более 1000 личных сотрудников из-за опасений быть отравленным.

Тем временем в МВД Украины заявили, что президент РФ Владимир Путин оказался обманутым своим близким соратником – президентом Беларуси Александром Лукашенко. В результате главе Беларуси может грозить переворот