Об этом в своем телеграм-канале завил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

По его словам, Лукашенко на встрече в Кремле якобы дал Путину обещание наступать на Украину не позднее 21 марта. Однако этого не случилось.

«Именно поэтому на днях из Киева было полностью эвакуированы остатки дипмиссии Беларуси. Путин в бешенстве! Задача, которая была поставлена Лукашенко - это массированное наступление на Львов через Волынь с целью перерезать все дороги ведущие в ЕС и по которым в Украину идёт поставка оружия из США, Британии, стран ЕС. Особенно это стало важным для Путина после одобрения Конгрессом США пакета помощи на 13,6 миллиардов долларов, который включает в себя в том числе 9 000 противотанковых комплексов “Javelin”, что больше, чем количество всех танков, САУ и Бронемашин в армии вторжения РФ», - написал Геращенко.

Советник главы МВД утверждает, что в окружении Путина якобы прорабатывается вариант насильственного отстранения Лукашенко от власти, путём переворота, который планируется организовать спецслужбами РФ вместе с их агентами в КГБ и вооруженных силах Беларуси.

«В интересах Украины, чтоб такой переворот не произошёл, а Лукашенко и дальше продолжать тянуть резину и не вторгался в Украину. Лукашенко уже знает о планах Путина и может начать «чистку» своего окружения от агентов Путина», - подчеркнул Геращенко.

Напомним, в то же время угрозу наступления из Республики Беларусь на Волынском направлении в Генштабе оценивают как высокую. Зафиксированы признаки подготовки Вооруженных сил Беларуси к прямому вторжению на территорию Украины. ВСУ заявляют, что готовы дать отпор.

Привлечение беларуских войск против воли народа Беларуси и рядовых военных может стать фатальной ошибкой Александра Лукашенко, заявили в Генштабе.

Напомним, офицеры Беларуси, не желая воевать с Украиной, начли массово уходить на пенсию.

Также Politeka писала, когда может состояться встреча Зеленского и Путина.

Кроме того Politeka сообщала, что, по данным Генштаба ВСУ, боеприпасов и еды у оккупантов осталось на три дня.