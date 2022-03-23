Они этих «ублюдков», «мразеи», «рож смиряющих» и «гаденишей» людьми не считают и используют просто как ресурс.

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало разговор Михаила Мизинцева – генерал-полковника, начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации, ответственного за уничтожение Мариуполя и мариупольцев.

Вот некоторые фрагменты:

«Почему у него физиономия еще не изуродована, почему ухо не отрезано, почему не хромает этот ублюдокдо сих пор!»

«Найти его в реанимации и воткнуть ему туда разбитую бутылку пива! И все списать на бомжей, бомжи при попытке дележа бутылки пива – замочили».

В управлении разведки прокомментировали такие изречения российского генерала.

«Московский гниляк показывает, почему россия посылает своих солдат на верную смерть как пушечное мясо. Они этих «ублюдков», «мразеи», «рож смиряющих» и «гаденишей» людьми не считают и используют просто как ресурс. Своих рабов ты можешь не уважать, но за преступления против украинцев – получишь вполне. Мы знаем больше, чем ты думаешь. И мы гораздо ближе, чем ты думаешь. Спасибо за идею с бутылкой!» - говорится в сообщении ГУР.

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