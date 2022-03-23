В публичном пространстве остались только Министр иностранных дел России Сергей Лавров, пресс-секретарь Путина Песков и российские пропагандисты.

Об этом в своем телеграм-канале заявил советник главы ОП Украины Михаил Подоляк, комментируя ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу перестал появляться в публичном пространстве с 11 марта.

Таким образом его не видно уже 12 дней из 28, пока идет война в Украине.

«Уже около двух недель в федеральных эфирах РФ и на публичных протоколах нет двух ключевых фигурантов силового блока России – министра Шойгу и начштаба Герасимова. Исчезли. Нет также системных и важных протокольных заявлений других тяжеловесов, включая председателей спецслужб Патрушева, Бортникова, Нарышкина. Также исчезли из обязательных протоколов. Громче, чем обычно, молчат экономисты – премьер Мишустин, глава ЦБ Набиуллина, министр Решетников. Словом, все намертво исчезли даже из публичного протокольного пространства», - отмечает в своем комментарии Подоляк.

В результате в публичном пространстве остались только Лавров и Песков

Как отмечает Подоляк, Лавров пытается на внешних рынках доказать, что если Россия не будет убивать мирных граждан Украины, Европа может задумать плохое, а Песков продолжает верить, «что все «по плану спецоперации».

«И поэтому обязательно необходимо получить для РФ пятый пакет санкций с нефтяным эмбарго и закрытием мировых портов. И классические российские пропагандисты, продолжающие наговаривать себе вполне конкретные юридические претензии «после», - комментирует Подолк «тишину» о других высокопоставленных лицах РФ.

Дрбавим, ранее российские журналисты-расследователи из изданий "Медиазона" и "Агентство" отметили, что до 11 марта Шойгу появлялся в новостях почти каждый день, однако после этой даты он появляться перестал. В окружении министра журналистов заверили, что он якобы нездоров - проблемы с сердцем.

Напомним, выяснилось имя генерала РФ, который руководит бомбежкой и осадой Мариуполя.

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