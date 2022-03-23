Как пишет Politeka.net, украинцы уже 28-е сутки защищают свою землю от российских оккупантов, которые вторглись в Украину по приказу Владимира Путина еще 24 февраля. Мариуполь практически сразу стал одним из самых интенсивных направлений, ведь враги окружили город и сравнивают его с землей. Сегодня, 23 марта, стало известно, что погиб один из известных украинских спортсменов во время боев за Мариуполь, передает "Украина сейчас".

"Херсонец Иван Щекин погиб в боях за Мариуполь Об этом сообщила Херсонская федерация академической гребли.

25-летний парень – воспитанник Херсонской школы академической гребли. С 2011 по 2015 год занимался у тренеров – Николая и Виталия Кривенков. Кандидат в мастера спорта Украины, призер всеукраинских соревнований среди юношей", - написано было в сообщении.

Напомним, дети вернулись к учебе на Киевщине: сколько школ возобновили работу

А еще Politeka сообщала, что Зеленский мощно выступил перед французским парламентом, кадры

Также Politeka писала, что обстрел Харьковской ОГА: количество жертв резко возросло, новые данные