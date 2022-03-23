Как пишет Politeka.net, президент Украины Владимир Зеленский активно выступает во всем мире, отстаивая украинские интересы. В этот раз лидер украинцев мощно обратился к французскому парламенту. Видео выступления президента Зеленский опубликовал в своем официальном тг-канале.

"Украинцы видят, что Франция тоже ценит свободу, как это было всегда. И вы защищаете его. Вы помните, что это такое. Свобода, равенство, братство. Каждое из этих слов для вас наполнено силой! Я чувствую это. Украинцы это чувствуют. Поэтому мы ожидаем от Франции, от вашего лидерства, что вы можете сделать так, чтобы Россия искала мир. Чтобы окончила эту войну против свободы. Против равенства. Против братства", - сказал Зеленский.

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