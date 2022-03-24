Гибель юной гимнастки поразила тренера девочки, которая пострадала из-за обстрелов и оказалась в обрушенном здании.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 29-е сутки защищают свою землю от российских оккупантов, которые вторглись в Украину. Очень сложная ситуация в Мариуполе, где нет воды, света, газа, отопления и практически закончилась еда.

Оккупанты продолжают нарушать все возможные права человека и уничтожают целые семьи, разрушают дома и стирают город с лица земли. Под завалами в Мариуполе погибла 11-летняя украинская гимнастка Катя Дяченко.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет в Telegram в ночь с 23-го на 24 марта.

"Под завалами в Мариуполе погибла 11-летняя украинская гимнастка Катя Дяченко. Снаряд российских оккупантов попал прямо в дом, где на тот момент была девочка. О гибели ребенка в Instagram сообщила тренер Анастасия Мещаненкова", - говорится в сообщении.

В горсовете принесли соболезнования семье, ведь нет ничего ужаснее гибели детей.

«Мы никогда этого не простим! Убийцы детей будут гореть в аду", - отмечают в горсовете.

Ранее мы писали, что гибель своей журналистки от обстрела в Киеве подтверждает издание The Insider. Оксана Баулина снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел.