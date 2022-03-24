Как пишет Politeka.net, украинцы уже 29-е сутки защищают свою землю от российских оккупантов, которые вторглись в Украину. Очень сложная ситуация в Мариуполе, где нет воды, света, газа, отопления и практически закончилась еда.
Оккупанты продолжают нарушать все возможные права человека и уничтожают целые семьи, разрушают дома и стирают город с лица земли. Под завалами в Мариуполе погибла 11-летняя украинская гимнастка Катя Дяченко.
Об этом сообщил Мариупольский городской совет в Telegram в ночь с 23-го на 24 марта.
"Под завалами в Мариуполе погибла 11-летняя украинская гимнастка Катя Дяченко. Снаряд российских оккупантов попал прямо в дом, где на тот момент была девочка. О гибели ребенка в Instagram сообщила тренер Анастасия Мещаненкова", - говорится в сообщении.
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В горсовете принесли соболезнования семье, ведь нет ничего ужаснее гибели детей.
«Мы никогда этого не простим! Убийцы детей будут гореть в аду", - отмечают в горсовете.
Ранее мы писали, что гибель своей журналистки от обстрела в Киеве подтверждает издание The Insider. Оксана Баулина снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел.
Кроме Баулиной жертвой обстрела стал еще один гражданский, двое сопровождавших Оксану людей ранены и были доставлены в больницу.
Напомним, авиация оккупантов резко нарастила количество обстрелов.
Также Politeka.net писала, что российские захватчики нанесли новый удар по Киеву.
Кроме того Politeka.net сообщала, под Киевом оккупанты начали использовать запрещенные снаряды, кадры