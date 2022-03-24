За сутки в Украине из-за обстрелов погибли 7 детей. Об этом сообщает на странице в социальной сети Фейсбук Офис Генпрокурора. Больше всего пострадавших детей в Киеве, Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Николаевской, Житомирской, Херсонской и Сумской областях.

Как известно, всего с начала войны погибли 128 детей, 172 - ранены. По состоянию на утро 24 марта больше всего пострадало детей в Киевской – 64, Харьковской – 43, Донецкой – 43, Черниговской – 32, Николаевской – 24, городе Киеве – 16, Житомирской – 15, Херсонской – 15 и Сумской – 14 областях.

В Мариуполе под завалами обстрелянного дома найдено тело 11-летней гимнастки Екатерины. Девочка ранее не раз побеждала на больших соревнованиях. Ранее во время эвакуации гражданского населения в с. Победа Броварского района Киевской области оккупанты обстреляли колону авто, погиб 13-летний мальчик.

Также 13 марта 2022 года в г. Буче Киевской области оккупанты обстреляли авто, в котором была семья – мать и двое детей 4 и 9 лет погибли. После обстрелов оккупантов в Днепропетровскую областную детскую клиническую больницу с тяжелыми ранениями доставлены 9 детей из г. Мариуполя и г. Северодонецка.

Также мы писали,украинцы уже 29-е сутки защищают свою землю от российских оккупантов, которые вторглись в Украину. Очень сложная ситуация в Мариуполе, где нет воды, света, газа, отопления и практически закончилась еда.

Оккупанты продолжают нарушать все возможные права человека и уничтожают целые семьи, разрушают дома и стирают город с лица земли. Под завалами в Мариуполе погибла 11-летняя украинская гимнастка Катя Дяченко. Снаряд российских оккупантов попал прямо в дом, где на тот момент была девочка.

Напомним, авиация оккупантов резко нарастила количество обстрелов.

Также Politeka.net писала, что российские захватчики нанесли новый удар по Киеву.

Кроме того Politeka.net сообщала, под Киевом оккупанты начали использовать запрещенные снаряды, кадры