Также 24 марта 2022 года в с. Обильное Мелитопольского района Запорожской области трое подростков – 13, 14 и 15 лет подорвались на мине.

Сегодня стало известно, что с начала войны российские оккупанты убили в Украине 135 детей, возросло и число раненых — их 184. Об этом сообщает 25-го марта Офис Генерального прокурора на странице в телеграм.

"135 детей по состоянию на утро 25 марта 2022 года погибло в Украине из-за вооруженной агрессии Российской Федерации. 184 ребенка получили ранения. Больше всего пострадало детей в Киевской – 64, Харьковской – 44, Донецкой – 46, Черниговской – 34, Николаевской – 25, Запорожские 26, столице – 16, Житомирской – 15, Херсонской – 15 и Сумской – 14 областях», — говорится в сообщении.

Отметим, в Рубежном Луганской области погибли двое детей во время обстрела посреди города.

24 марта 2022 года из-за обстрела военными РФ с. Новомихайловка Марьинского района Донецкой области получили ранения двое детей 6 и 13 лет.

Также 24 марта 2022 года в с. Обильное Мелитопольского района Запорожской области трое подростков – 13, 14 и 15 лет подорвались на мине.

Вчера мы писали, за сутки в Украине из-за обстрелов погибли 7 детей. Об этом сообщает на странице в социальной сети Фейсбук Офис Генпрокурора. Больше всего пострадавших детей в Киеве, Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Николаевской, Житомирской, Херсонской и Сумской областях.

Также 13 марта 2022 года в г. Буче Киевской области оккупанты обстреляли авто, в котором была семья – мать и двое детей 4 и 9 лет погибли.

Напомним, авиация оккупантов резко нарастила количество обстрелов.

Также Politeka.net писала, что российские захватчики нанесли новый удар по Киеву.

Кроме того Politeka.net сообщала, под Киевом оккупанты начали использовать запрещенные снаряды, кадры