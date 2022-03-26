Российские оккупанты вторглись в Славутич и захватили городскую больницу.

Орки пытаются разогнать людей, которые вышли на проукраинский митинг с национальной символикой – захватчики открыли огонь в воздух и бросают в толпу светошумовые гранаты.

По последней информации мэр, города Юрий Фомичев похищен оккупантами. Городской совет в полном составе продолжает свою работу.

Тем временем жители города-спутника ЧАЭС восклицают: "Славутич-это Украина!".

Напомним, у оккупантов, пытающихся взять в осаду Киев, сдают нервы.

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