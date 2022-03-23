Вони цих "виродків", "мразей", "рож смердючих" і "гадьонишей" людьми не вважають і використовують просто як ресурс.

Головне управління розвідки Міноборони України опублікувавши розмова Михайла Мізінцева-генерал-полковника, начальника Національного центру управління обороною Російської Федерації, відповідального за знищення Маріуполя і маріупольців.

Ось деякі фрагменти:

"Чому у нього фізіономія ще не понівечена, чому вухо не відрізане, чому не кульгає цей ублюдокдо сих пір!»

"Знайти його в реанімації і увіткнути йому туди розбиту пляшку пива! І все списати на бомжів, бомжі при спробі поділу пляшки пива-замочили".

В управлінні розвідки прокоментували такі вислови російського генерала.

"Московський гниляк показує, чому Росія посилає своїх солдатів на вірну смерть як гарматне м'ясо. Вони цих "виродків", "мразей", "рож смердычих" і "гадьонишей" людьми не вважають і використовують просто як ресурс. Своїх рабів ти можеш не поважати, але за злочини проти українців-отримаєш цілком. Ми знаємо більше, ніж ти думаєш. І ми набагато ближче, ніж ти думаєш. Дякую за ідею з пляшкою!» - йдеться в повідомленні ГУР.

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