Про це, як пише Politeka.net, йдеться у новому зведенні Генштаба ЗСУ.
Згідно з даними, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.03 орієнтовно склали:
особового складу - близько 15800 осіб,
танків ‒ 530 од,
бойових броньованих машин ‒ 1597 од,
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Авіація окупантів різко наростила кількість обстрілів: нові дані Генштабу ЗСУ
"Обговорюють оплату": в українській розвідці розкрили, хто затаїв помсту на Путіна
Гучна стрілянина на кордоні з Дніпропетровщиною: жителям пояснили, що зараз відбувається
ППО Дніпропетровщини збила два ворожі літаки: перші подробиці
артилерійських систем– 280 од,
РСЗВ - 82 од,
засоби ППО - 47 од,
літаків– 108 од,
гелікоптерів– 124 од,
автомобільної техніки - 1033 од,
кораблі /катери - 4 од,
цистерн з ПММ - 72,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 50.
Спеціальна техніка - 16.
«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», - підкреслили в Генштабі.
Нагадаємо, зранку 24 березня ЗСУ підтвердили знищення десантного корабля РФ у тимчасово окупованому Бердянську.
«В захопленому рф порту Бердянськ знищено великий десантний корабель «Орск» чорноморського флоту окупантів», - йшлось у записі.
Раніше в Мережі почали ширитись фото та відео масштабної пожежі в порту Бердянська. Мешканці міста повідомляли, що, можливо, один корабель потонув, ще два палають, а разом із ними знищено склад боєприпасів та цистерни з паливом.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що авіація окупантів різко наростила кількість обстрілів.
Також Politeka.net писала, що Зеленський записав нове відеозвернення, війна триває вже місяць.
Крім того Politeka.net повідомляла, що з'ясувалися обставини трагедії з російською журналісткою в Києві.