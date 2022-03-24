За місяць війни українські захисники знищили близько 16 тисяч окупантів і більше ніж сто літаків

Про це, як пише Politeka.net, йдеться у новому зведенні Генштаба ЗСУ.

Згідно з даними, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 15800 осіб,

танків ‒ 530 од,

бойових броньованих машин ‒ 1597 од,

артилерійських систем– 280 од,

РСЗВ - 82 од,

засоби ППО - 47 од,

літаків– 108 од,

гелікоптерів– 124 од,

автомобільної техніки - 1033 од,

кораблі /катери - 4 од,

цистерн з ПММ - 72,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 50.

Спеціальна техніка - 16.

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», - підкреслили в Генштабі.

Нагадаємо, зранку 24 березня ЗСУ підтвердили знищення десантного корабля РФ у тимчасово окупованому Бердянську.

«В захопленому рф порту Бердянськ знищено великий десантний корабель «Орск» чорноморського флоту окупантів», - йшлось у записі.

Раніше в Мережі почали ширитись фото та відео масштабної пожежі в порту Бердянська. Мешканці міста повідомляли, що, можливо, один корабель потонув, ще два палають, а разом із ними знищено склад боєприпасів та цистерни з паливом.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що авіація окупантів різко наростила кількість обстрілів.

Також Politeka.net писала, що Зеленський записав нове відеозвернення, війна триває вже місяць.

Крім того Politeka.net повідомляла, що з'ясувалися обставини трагедії з російською журналісткою в Києві.