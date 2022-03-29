Российских солдат на войну в Украину отправляет комиссар родом из Киевщины - в Яготине до сих пор живет его родня

Об этом сообщил офицер ВСУ Юрий Задоя, пишет Politeka.net.

По его словам, Валерий Грицай 30 лет прожил в Яготине и сегодня, в то время, когда в Украине идет война, он выполняет приказы путина и проводит мобилизацию, чтобы убивать своих земляков.

«Валера, сейчас в Яготине проживают твоя мама Грицай Ольга Сергеевна и сестра Стригун (Грицай) Лариса Степановна – позвони им и спроси, что реально происходит у тебя на Родине?

Скоро будет ряд международных судебных слушаний в отношении агрессии рф и ты, именно ты, Валера, тоже будешь на скамье подсудимых за исполнение преступных приказов, повлекших за собой тысячи человеческих жертв.

Посмотри на своего руководителя шойгу! Он спрятался в больнице и фактически самоустранился от выполнения путинских поручений. Сделай и ты так, положи на стол рапорт и станешь героем для своих земляков, чем посмертно «героем» для кремлевской шайки. Умышленно пишу к тебе на украинском языке, ты ее хорошо знаешь и общаешься дома на нем, поэтому задумайся и прими правильное решение для всех», - обратился Задоя к Грицаю.

Также офицер опубликовал фото Грицая из школьного альбома, которое было предоставлено его одноклассницей Еленой Бабец.

Напомним, ранее стало известно, что председатель Балаклейской территориальной общины Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами. О чем публично заявил жителям общины.

В Сети уже появились кадры, на которых Стобовый выступает перед жителями, пытаясь оправдаться за предательство Украины.

Также Politeka.net писала,что оккупанты за сутки потеряли аж 8 самолетов: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте.

Кроме того Politeka.net сообщала, что появились фото с места трагедии, где российские военные расстреляли авто с семьей, которая пыталась эвакуироваться.