Об этом сообщил офицер ВСУ Юрий Задоя, пишет Politeka.net.
По его словам, Валерий Грицай 30 лет прожил в Яготине и сегодня, в то время, когда в Украине идет война, он выполняет приказы путина и проводит мобилизацию, чтобы убивать своих земляков.
«Валера, сейчас в Яготине проживают твоя мама Грицай Ольга Сергеевна и сестра Стригун (Грицай) Лариса Степановна – позвони им и спроси, что реально происходит у тебя на Родине?
Скоро будет ряд международных судебных слушаний в отношении агрессии рф и ты, именно ты, Валера, тоже будешь на скамье подсудимых за исполнение преступных приказов, повлекших за собой тысячи человеческих жертв.
Посмотри на своего руководителя шойгу! Он спрятался в больнице и фактически самоустранился от выполнения путинских поручений. Сделай и ты так, положи на стол рапорт и станешь героем для своих земляков, чем посмертно «героем» для кремлевской шайки. Умышленно пишу к тебе на украинском языке, ты ее хорошо знаешь и общаешься дома на нем, поэтому задумайся и прими правильное решение для всех», - обратился Задоя к Грицаю.
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Также офицер опубликовал фото Грицая из школьного альбома, которое было предоставлено его одноклассницей Еленой Бабец.
Напомним, ранее стало известно, что председатель Балаклейской территориальной общины Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами. О чем публично заявил жителям общины.
В Сети уже появились кадры, на которых Стобовый выступает перед жителями, пытаясь оправдаться за предательство Украины.
Также Politeka.net писала,что оккупанты за сутки потеряли аж 8 самолетов: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте.
Кроме того Politeka.net сообщала, что появились фото с места трагедии, где российские военные расстреляли авто с семьей, которая пыталась эвакуироваться.