Ворог сконцентрувався на знищенні сховищ пального з метою ускладнення логістичного забезпечення та створення умов гуманітарної кризи.

Як пише Politeka.net, про це йдкться у новому зведенні Генштаба.

Згідно з повідомленням, в окремих тимчасово зайнятих населених пунктах Київської, Запорізької, Чернігівської, Херсонської та Харківської областей російські окупанти продовжують терор місцевого населення. Обстрілюють житлові будинки; грабують, викрадають та тримають в заручниках мирних мешканців, займаються мародерством.

На Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито 7 ворожих атак. Наші воїни знищили 12 танків, 10 бойових машин піхоти та 3 одиниці автомобільної техніки. Противник зазнав втрат і у живій силі.

Захисники з Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу уразили 17 повітряних цілей - 8 літаків, 3 вертольоти, 4 БПЛА різних типів та 2 крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил завдавала ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення техніки та живої сили ворога.

Нагадаємо, ввечері, 28 березня купанти вдарили по нафтобазі у Рівненській області.

"28 березня о 21:05 в одному з населених пунктів Рівненського району Рівненської області внаслідок ракетного удару сталася пожежа на підприємстві для зберігання пального.

Розливу нафтопродуктів за межі обвалування немає. На місці події працюють рятувальники ДСНС. Триває гасіння. Жертв та постраждалих немає", - повідомили в ДСНС України.

Також Politeka.net писала, що окупанти продовжують знищувати Чернігів, кадри руйнувань.

Крім того Politeka.net повідомляла, що ССО ЗС України показали, як ефектно знищили колону техніки