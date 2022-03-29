Северодонецк был полностью обесточен. Об этом сегодня рассказал глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай на своей странице в Фейсбуке.

«Около двух часов назад россияне повредили мощную линию электропередачи напряжением 110 кВ, соединяющую города Луганщины. В настоящее время Северодонецк полностью обесточен. Конечно, отключенные от питания насосные станции отсутствует централизованная подача воды. Специалисты-линейщики уже выехали на осмотр места аварии на ЛЭП. Время ремонта зависит от объемов повреждений», - говорится в сообщении.

Также Гайдай сообщил, что российские оккупанты уничтожили вчера сразу пять единиц специализированного транспорта предприятия. На данный момент ремонтные работы усложняются отсутствием специалистов и необходимого количества спецтехники.

Ранее также сообщалось, что Луганщина снова под прицельным огнем россиян, в результате обстрелов погибли и ранены среди мирных жителей. В Северодонецке, Рубежном, Лисичанске и Новотошкивском (Горная община), с. Щедрищево (Северодонецка община) в результате обстрелов пылали многочисленные жилые дома, гаражи, хозяйственные постройки.

Пожарно-спасательные подразделения ГСЧС Луганской бласти до сих пор работают над укрощением пожаров во всех городах. Обстрелы продолжаются.

Напомним, оккупанты нанесли удар по Днепропетровщине запрещенными боеприпасами: появились фото.

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