Российские военные в Украине случайно сбили свой же самолет. Об этом сообщили в британской разведке, заявления появились в издании
Глава британской разведывательной службы GCHQ Джереми Флеминг констатировал, что Путин недооценил как украинское сопротивление, так и реакцию Запада в ответ на агрессию со стороны РФ и ее вторжение в Украины.
"Мы видели, как российские солдаты – без оружия и боевого духа – отказывались выполнять приказы, саботировали собственное оборудование и даже случайно сбили свой же самолет", - высказался Флеминг.
В Лондоне утверждают, что некоторые россияне умышленно уничтожали собственную технику с целью саботажа. К тому же посланные воевать в Украину солдаты плохо экипированы.
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Также мы писали, украинские защитники отобрали у российских оккупантов ЗРК "Тор-М2". Это последняя усовершенствованная модификация системы, поставляемая в войска россии с 2016 года. Кадры с этим трофеем опубликовали в телеграмм-канале "Труха Харьков+Украина".
Сообщается, что комплекс "Тор" предназначен для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет.
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