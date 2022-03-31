Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о том, как экономика начинает приходить в себя после первого шока.

Как пишет Politeka.net, премьер-министр Украины рассказал, как на текущий момент обстоят дела с экономикой страны. Шмыгаль выступил во время брифинга, подробно обрисовав ситуацию.

Шмыгаль отметил, что бизнес начинает приходить в себя после первого шока. Уже несколько крупнейших заводов возвращаются к работе.

"Более 120 тысяч предпринимателей за несколько дней подали заявки на переход на новую систему налогообложения по ставке 2% с оборота. За последние сутки через систему «Дия» была зарегистрирована тысяча новых ФОПов", - также рассказал премьер.

Не забыл Шмыгать отметить, что 6 млн гектаров земель будут засеяны во время посевной. Это 80% от площади в 2021 году.

Также премьер отметил, что мир продолжает помогать Украине. Десятки и сотни миллионов выделяют правительства разных стран для украинского бюджета.