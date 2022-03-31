Как пишет Politeka.net, с 24 февраля более 4 миллионов украинцев покинули свои родные дома и поехали искать более безопасные места в статусе беженцев в Европу. Стало известно, что более 26 тысяч украинцев обратились за защитой в Швецию. Об этом сообщили на брифинге глава Минфина Микаэль Дамберг и Министр миграции Андерс Игеман, передает шведское издание Svenska Dagbladet.

Как стало известно, сегодня, 31 марта, был утвержден план так называемого "организованного приема украинских беженцев". Для этих целей выделены 10,5 миллиардов шведских крон. Деньги добавлены к бюджету весенних изменений, а взяты в основном из бюджета помощи развитию. Средства будут потрачены на жилье для украинцев и другие расходы.

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