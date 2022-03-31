С телами танкистов будут проведены процедуры, предусмотренные украинским и международным законодательством.

Со дна реки на Сумщине подняли затонувший вместе с экипажем российский танк. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил на своей странице в Фейсбуке.

«На Сумщине представители ГСЧС Украины и Территориальная оборона ВС Украины подняли со дна реки российский танк, ранее затонувший вместе с экипажем.

С телами танкистов будут проведены процедуры, предусмотренные украинским и международным законодательством. Судьбу же боевой машины решит соответствующая экспертная группа также в рамках закона», - говорится в сообщении.

Также мы писали, боевики расстреляли колонну волонтеров под Черниговом. В результате обстрела один человек погиб, четверо тяжело ранены. Одному из бусов удалось вырваться на пробитых шинах. Водитель ранен, его доставили в больницу.

«Рашисты не дают малейшей возможности вывезти мирное население из блокированного Чернигова, фактически держа десятки тысяч людей как заложников, без еды, воды, тепла» - сказано в сообщении.

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