Россияне начали подавать в суд на свое военное руководство. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ вечером 31 марта.

"В Российской Федерации началась практика подачи в судебные учреждения заявлений на военное руководство родственниками погибших в войне с Украиной российских военнослужащих", - говорится в сообщении.

В частности, подобный случай подачи в суд на командира зафиксировано в 752-в мотострелковом полку из состава 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа.

Добавим, ранее сообщалось, что российским военным автоматически продлевают контракты, которые закончились еще до начала боевых действий.

Один из солдат рф в перехваченной СБУ разговоре обращается к жене за помощью: «Позвони в комендатуру московскую, уточни: контракт продлевается в случае войны, а это не война, это спецоперация».

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