Окупанти, які захопили Чорнобильську АЕС та інші об‘єкти у Зоні відчуження, двома колонами вирушили в бік українського кордону з білоруссю. Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" у своєму Телеграм-каналі.
"Підтвердилася інформація, що окупанти, які захопили Чорнобильську АЕС та інші об‘єкти у Зоні відчуження, двома колонами вирушили в бік українського кордону з республікою білорусь",- йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на станції ще залишається невелика кількість загарбників.
За даними НАЕК, формується для руху в бік білорусі ще й колона військових рф, які тримали в облозі місто-супутник ЧАЕС Славутич.
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Крім того, в Енергоатомі зазначають, що підтвердилася й інформація про фортифікаційні споруди, окопи, які російські військові будували просто в Рудому лісі – найзабрудненішому в усій Зоні відчуження.
"Тож не дивно, що окупанти отримали значні дози опромінювання й запанікували за перших ознак хвороби. А проявилася вона дуже швидко. Відтак серед військових почав назрівати майже бунт, і вони почали збиратися звідти", - зазначають у компанії.
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