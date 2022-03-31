Підтвердилася інформація про окопи, які військові рф будували просто в Рудому лісі – найбільш забрудненому у всій зони відчуження.

Окупанти, які захопили Чорнобильську АЕС та інші об‘єкти у Зоні відчуження, двома колонами вирушили в бік українського кордону з білоруссю. Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" у своєму Телеграм-каналі.

"Підтвердилася інформація, що окупанти, які захопили Чорнобильську АЕС та інші об‘єкти у Зоні відчуження, двома колонами вирушили в бік українського кордону з республікою білорусь",- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на станції ще залишається невелика кількість загарбників.

За даними НАЕК, формується для руху в бік білорусі ще й колона військових рф, які тримали в облозі місто-супутник ЧАЕС Славутич.

Крім того, в Енергоатомі зазначають, що підтвердилася й інформація про фортифікаційні споруди, окопи, які російські військові будували просто в Рудому лісі – найзабрудненішому в усій Зоні відчуження.

"Тож не дивно, що окупанти отримали значні дози опромінювання й запанікували за перших ознак хвороби. А проявилася вона дуже швидко. Відтак серед військових почав назрівати майже бунт, і вони почали збиратися звідти", - зазначають у компанії.

Нагадаємо, окупанти тікають з території України, подробиці

Як повідомляла Politeka, спроби росіян мобілізувати "добровольців "терплять крах: "Вдалося назбирати лише..."

Також Politeka писала, що окупанти перетворили Чорнобиль на склад боєприпасів, чим це небезпечно: «Неминуче призведе до…»