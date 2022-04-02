Фиксируются нередкие случаи, когда оккупационные войска используют украинских детей в качестве живого щита для военной техники. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Также оккупанты используют детей в качестве заложников – как гарантии того, что местное население не будет выдавать координаты перемещения врага украинским защитникам.
Случаи использования детей в качестве прикрытия зафиксированы в Сумской, Киевской, Черниговской, Запорожской областях.
Случаи бесчеловечного обращения с детьми фиксируются украинской стороной и международными институтами. Информация о каждом из них будет передана в международные уголовные суды. Оккупанты обязательно понесут ответственность за каждое совершенное военное преступление.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
"Просто все испортили": жена Усика показала последствия прихода оккупантов в ее дом
Защитник Киева о грозных кадыровцах: "Ссутся так же, как остальные..."
Зеленская рассказала о преследовании: "Семья фигурирует в российских списках на уничтожение"
Украинцам раздадут новую финпомощь: кто имеет право на выплату
Будьте прокляты орки на веки вечные! Не простим страданий наших детей никогда!
Напомним, в Запорожье сегодня готовятся к прибытию рекордного количества мариупольцев.
Как сообщала Politeka, ВСУ освободили 28 населенных пунктов на Киевщине и Черниговщине.
Также Politeka писала о том, что сейчас происходит в оккупированном Изюме.