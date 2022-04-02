Случаи бесчеловечного обращения с детьми фиксируются украинской стороной и международными институтами.

Фиксируются нередкие случаи, когда оккупационные войска используют украинских детей в качестве живого щита для военной техники. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Также оккупанты используют детей в качестве заложников – как гарантии того, что местное население не будет выдавать координаты перемещения врага украинским защитникам.

Случаи использования детей в качестве прикрытия зафиксированы в Сумской, Киевской, Черниговской, Запорожской областях.

Случаи бесчеловечного обращения с детьми фиксируются украинской стороной и международными институтами. Информация о каждом из них будет передана в международные уголовные суды. Оккупанты обязательно понесут ответственность за каждое совершенное военное преступление.

Будьте прокляты орки на веки вечные! Не простим страданий наших детей никогда!

Напомним, в Запорожье сегодня готовятся к прибытию рекордного количества мариупольцев.

Как сообщала Politeka, ВСУ освободили 28 населенных пунктов на Киевщине и Черниговщине.

Также Politeka писала о том, что сейчас происходит в оккупированном Изюме.