В Ровенской области осудили агента ФСБ России. Он передавал врагу тайную информацию, собирал сведения военного характера и пытался совершить диверсию. Попался при выполнении указаний российских спецслужб. В тюрьме он будет сидеть 13 лет, все имущество будет конфисковано. Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

"Предупреждаю всех, кто повелся на кровавые деньги и работает на врага. В этой дороге – один конец. Думайте", - сказал Коваль.

Также в военной администрации напомнили, что согласно закону, от ответственности будут освобождены граждане, если они на выполнение преступной задачи иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких преступных действий не совершали и добровольно заявили органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании.

Напомним, "Даже дышать стало легче": ВСУ вошли в Бучу, депутат горсовета сообщила подробности.

Как сообщала Politeka, На Киевщине оккупанты расстреляли авто с матерью и ребенком: успели проехать всего 700 метров от дома.

Также Politeka писала, что Вернули под контроль ВСУ: появилось видео разрушений в Ирпене после навалы российских орков.