В Ровенской области осудили агента ФСБ России. Он передавал врагу тайную информацию, собирал сведения военного характера и пытался совершить диверсию. Попался при выполнении указаний российских спецслужб. В тюрьме он будет сидеть 13 лет, все имущество будет конфисковано. Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.
"Предупреждаю всех, кто повелся на кровавые деньги и работает на врага. В этой дороге – один конец. Думайте", - сказал Коваль.
Также в военной администрации напомнили, что согласно закону, от ответственности будут освобождены граждане, если они на выполнение преступной задачи иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких преступных действий не совершали и добровольно заявили органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании.
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